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Dolar ne kadar oldu? (11.02.2020)

Dolar/TL güne 6,01 seviyesinden başladı, İdlib'te yaşanan gelişmeler ve yurt dışındaki merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

07:44 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (11.02.2020)

İdlib bölgesindeki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere, bir çok merkez bankası yetkisinin konuşmasının takip edileceği yeni güne Dolar/TL 6,01 seviyesinden başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib’deki alçak saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye’nin Suriye’de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulandı. İdlib’te beş Türk askeri rejim askerleri tarafından haince şehit edilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre yeni corona virüsten kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 1.000’i geçti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni corona virüs salgını nedeniyle Çin ekonomisinin büyük olasılıkla en azından iki çeyrek için yavaşlayacağını öngördüklerini, ancak ABD ekonomisine etkisinin sınırlı olduğunu söyledi. (FOREKS-SOZCU.COM.TR)

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Son güncelleme: 08:20 11.02.2020
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