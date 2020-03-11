Dolar ne kadar oldu? (11.03.2020)

Küresel piyasalar ve TL cinsi yatırım araçlarında dün corona virüs ve petrol fiyatları kaynaklı yaşanan sert kayıpların ardından hükümetlerden koordineli küresel bir destek beklentisiyle dün güne nispeten olumlu bir başlangıç yapmıştı.

Dolar/TL önceki gün dar bantta bir seyir izlerken BIST-100’de ise sabah saatlerindeki güçlü kazanımlar corona virüsün Türkiye’ye de gelmiş olabileceğine yönelik Sağlık Bakanı’nın açıklaması sonrası azaldı.

Gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de corona virüs olduğunu açıklamasından sonra piyasada gözler virüsün Türkiye’deki seyrine çevrildi.

Corona virüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı dün sert kayıpları beraberinde getirmişti. S&P 500 endeksi önceki gün %7.6, Dow Jones ise %7.79 düşüş gösterdi. Petrol fiyatları ise Ocak ayındaki 72 dolardan 30 doların altına kadar düştü.