Dolar ne kadar oldu? (11.06.2020)

Dolar/TL yeni güne 6,77 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,70 seviyesinden açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte corona virüsünden 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı.

ABD Merkez Bankası(Fed) FOMC toplantısından beklendiği gibi faizin yüzde 0-0,25 aralığında devam ettirilmesi kararı çıktı. Tüm FOMC üyeleri faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandılar.

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri, bu yıl ekonomide yüzde 6,5 küçülme, 2021 yılında yüzde 5,0 büyüme tahmininde buluntular. Fed Başkanı Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti.

‘EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI’

Fed Başkanı Powell, Mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerinin istihdam piyasasında en kötüsünün geride kalmış olabileceğine dair bir sinyal olabileceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ekonomisinde toparlanmaya destek için yeni bir corona virüsü yardım paketine “kesinlikle” ihtiyaç olduğunu ve bu yeni yardım paketinde bireylere daha fazla doğrudan ödeme yapılmasının yer almasının ciddi şekilde değerlendirilmekte olduğunu vurguladı.