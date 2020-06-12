Dolar ne kadar oldu? (12.06.2020)

Türkiye’de sanayi üretimi ve cari işlemler dengesinin izlendiği haftanın son gününe Dolar/TL 6,80 seviyesinin üstünde başladı.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’a, silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken ABD büyükelçiliği karara itiraz etti.

Retuers’ta yer alan habere göre; dünkü mahkeme kararı öncesi 6.8 seviyesinde bulunan dolar/TL saat kararın hemen ardından yükselişe geçerek 6.8225’e kadar yükseldi. Dolar ardından söz konusu seviyelerde seyretmeye devam etti. Piyasada süreç ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi açısından takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 763 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Test sayısında 2,5 milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti” dedi.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu, 95 adet F-35 savaş uçağı üretimi için 9,1 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı. Komisyon, Türkiye'ye satılan ancak S-400 anlaşmazlığı sebebiyle teslim edilmeyen 6 adet F-35 uçağında gerekli değişikliklerin yapılmasına da onay verdi.

Fed’in toplam bilanço büyüklüğü 10 Haziran haftasında 7,21 trilyon dolardan 7,22 trilyon dolar seviyesine yükseldi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19’un yayılmasıyla mücadele için ekonominin ikinci bir kez kapatılmasının uygulanabilir bir seçenek olmadığını ve Amerikalılar için daha fazla baş ağrısına yol açacağını söyledi.