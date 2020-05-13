Dolar ne kadar oldu? (13.05.2020)

Dolar/TL geçen hafta 7.2690 ile tarihi zirvesini yinelemesi ardından BDDK’nın üç bankaya TL işlem yasağa getirme kararı sonrası 7’nin altına kadar geriledi.

Dün yüzde 0.6 ile yüzde 1.2 arasında değer kazançları yaşanıyor. TL en çok değer kazananlar arasında yer alıyor ancak diğer para birimlerinden çok da farklı bir hareket sergilemiyor.

TCMB verilere göre toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve corona virüsüne karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan beri 21.6 milyar dolar düşüşle 86.2 milyar dolara geriledi.

DÜŞÜŞ 10.7 MİLYAR DOLAR OLDU

TCMB’nin 1 Mayıs ile biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolar ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kaldı. 20 Mart ile biten haftada rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu.

Rezervlerin Mart sonunda ve Nisan ayında sert düşüş göstermesine karşın 1 Mayıs ile biten haftada rezerv kayıplarının hız kesmesi piyasalarda yakından takip ediliyor. Kayıpların düşük bir hızda devam edip etmeyeceği izleniyor.

TÜRKİYE SWAP ADIMLARINA SICAK BAKIYOR

TCMB rezervlerinde Şubat sonunda belirginleşen düşüş trendi ile birlikte Türkiye’nin yeni bir dış kaynak sağlayıp sağlamayacağı piyasada yakından takip ediliyor. Siyasiler IMF’den swap ya da kredi ile sağlanacak bir kaynağı reddederken, ticaret yapılan G20 ülkeleri kaynaklı swap benzeri adımlarla finansmana ise sıcak bakıyorlar.

ABD’DEN 3 TRİLYON DOLARLIK YENİ PAKET

ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık yeni yardım paketi tasarısı açıkladı. Japonya’da banka kredileri son 3 yılın en büyük artışını gösterdi.

ABD’de federal bütçe Nisan ayında rekor açık verdi.