Dolar ne kadar oldu? (13.08.2020)

Dolar/TL hafta başında sert yükselişle 7.40 seviyesindeki tarihi rekoru gördükten sonra Merkez Bankası’nın (TCMB) devam ettiği sıkılaştırma adımlarının desteğiyle tarihi rekorun altında ancak dalgalı seyir izliyor.

Dün sabah saatlerinde 7.20’ye doğru gerileyerek güne başlayan dolar/TL bu kazanımlarını gün içinde koruyamamış ve yeniden 7.30’un üzerine çıkmıştı. Kur bugün de 7.30’un üzerinde güne başladı. Euro/TL de 8,66 seviyesinden güne başladı.

ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIŞI TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

Bankacılar TL’deki bu haftaki seyri sert satış baskısının ardından tarihi zirvenin altında dalgalanma olarak yorumlarken TCMB’nin adımlarının izlenmeye devam ettiğine dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL’nin son iki gündür yeni zirveleri test etmemesi TL cinsi diğer yatırım araçlarına da nispeten olumlu yansıdı. Önceki gün Türkiye’nin risk primi (CDS) 600 puandan 550 puanın altına kadar geriledi. Önceki gün yüzde 3,2 artan BIST 100 endeksi, dünü de az da olsa yükselişle tamamladı.

Türkiye’ye yönelik fiyatlamalarda iyimser seyir, TCMB tarafından geçmişte de birçok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ile birlikte geldi.

Bankacılar TCMB’nin yanı sıra mevduat ve kredi faizlerinin de artırılması, aktif rasyosunun gevşetilmesi, yabancı bankalara swaplarda sınırlamanın sadece belirli alanlarda olsa da gevşetilmesi gibi bir arada atılan adımların ve küresel risk iştahındaki canlı seyrin piyasada son dönemdeki satış baskısını kırdığını belirtiyorlar.

MEVDUAT VE KREDİ FAİZLERİ DE ARTIYOR

Bankacılar özellikle mevduat faizlerindeki yükselişin döviz cinsi mevduata yönelme eğilimini sınırlamak açısından önemli olduğunu belirtiyorlar.

TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekmişti.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları sadece iki haftada 9 milyar dolar artarak 204 milyar dolardan 213 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

GÖZLER 20 AĞUSTOS’TAKİ PPK TOPLANTISINDA

Piyasada bundan sonra sıkılaştırmanın miktarı ardından da kalıcılığı izleniyor. Sıkılaştırmanın miktarı için TCMB’nin önümüzdeki hafta yüzde 11.25 faiz oranıyla geç likidite penceresini (GLP) kullanıp kullanmayacağı takip edilirken kalıcılık için ise TCMB’nin 20 Ağustos’ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmayı politika faizine yansıtıp yansıtmayacağı izleniyor.

Bir bankanın Hazine yetkilisi, “TCMB’nin ve BDDK’nın adımları TL’deki satış baskısını durdurmak için önemli adımlardı. Ancak sorunların temelli çözüldüğü anlamına da gelmiyor. Döviz piyasasının dengelenmesi için faiz politikasına yönelik bu hafta başlayan adımların devamını takip ediyoruz” dedi.

Düşük faiz politikasının bir sonucu olan yabancı döviz çıkışlarını ve lokal döviz talebini desteklemek adına kamu 2019’dan beri 110 milyar doları aşan döviz arzı yaratmıştı.

Bu politikaların bir sonucu olarak ise rezervler piyasanın sorguladığı seviyelere geriledi. Piyasada faiz artışı beklentileri oluştu. Yeni kaynak olmaksızın bu politikanın mevcut rezervlerle ve mevcut faiz seviyeleriyle sürdürülemeyeceği yönünde kuvvetlenen piyasa beklentileri kurdaki yükselişin ana sebebi oldu.

Öte yandan piyasalarda Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmalarının AB ile ilişkilerde yarattığı gerilim ile Suriye Libya, ABD ilişkileri de takip edilmeye devam ediliyor.

İLGİLİ HABER Altın fiyatları düştü ama... Uzmanlar yorumladı: Beklentiler ne yönde?

ALTIN DA REKORUN ALTINDA

Yıla 1517 dolardan başlayan ve geçen hafta 2 bin 75 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran altının ons fiyatı, haftanın ilk iki gününde sert dalgalandıktan sonra 1930 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Rusya’dan gelen aşı tescili haberi ve ABD’de tahvil faizlerinin yükselmesiyle 1863 dolara kadar çekilen fiyatlar, dün tekrar 1949 doları görmüştü.

Türkiye’de de gram altın fiyatları geçen hafta 490 TL’ye yaklaştıktan sonra önceki gün 435 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Bugün ise 450 TL seviyelerinde hareket ediyor. (REUTERS)