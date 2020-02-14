Dolar ne kadar oldu? (14.02.2020)

Piyasalarda önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye politikasına yönelik açıklamaları sonrası jeopolitik endişeler artış gösterdi.

Erdoğan önceki gün TBMM’de İdlib’de rejim ve onunla birlikte hareket eden Rus güçleri ile İran destekli militanların sivil halka saldırılarına Türkiye’nin seyirci kalmayacağını; doğrudan Türk askerlerini hedef almaya başlayan saldırıların ardından da dünden itibaren rejim güçlerini her yerde vuracaklarını söyledi.

Bankacılar mevcut durumda iki ülkenin askeri güçlerinin karşı karşı gelmesinin jeopolitik endişeleri bir üst seviyeye taşıyarak piyasalarda riskleri de arttırdığına dikkat çektiler.

Bankacılar TL’nin dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesiyle birlikte kamunun da TL’ye destek olmayı sürdürdüğüne dikkat çekiyorlar. Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar civarında döviz satımı ile TL’ye destek olduğu düşünülen kamu bankalarının Ocak’ta 7 milyar dolar civarında döviz satımında bulunduğu hesaplanıyor. Döviz satışı Ocak ayından sonra da devam ediyor.

BDDK’DAN SWAP HAMLESİ

Kamunun döviz arzının yanı sıra TL’deki değer kaybını yavaşlatan bir diğer etken ise BDDK’nın swap sınırlaması olmaya devam ediyor.

BDDK’nın swap adımının da desteğiye dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden hafta başında 5.9750’ye kadar geriledi. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.

TCMB’NİN DESTEĞİYLE GERİLEYEN TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİŞTE

TCMB’nin tahvil portföyünü 19 milyar TL’den bilançosunun yüzde 5’ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL’ye çıkaracak olması ve Hazine’nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi tahvil getirilerindeki düşüş sürecini destekler nitelikte. Ancak son günlerde artan riskten kaçış düşüşü durdurmuş durumda.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre banka Ocak ayında yaklaşık 2 milyar TL tutarında DİBS aldı. Tahvil potföyü 20 milyar TL’nin üzerine çıkan TCMB alımlara devam ediyor. (REUTERS)