Dolar ne kadar oldu? (14.04.2020)

Yeni alınan swap kararlarının tedirginliği ile dün yukarı yönde seyir izleyen Dolar/TL 6.80 sınırına yaklaştı. Piyasalar corona virüsüne karşı alınan ekonomik tedbirlerin etkilerini izliyor.

IMF’nin Türkiye ile görüştüğünü açıklamasının ardından iktidar kanadından bu seçeneğin gündemde olmadığına dair en güçlü çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanı dün yaptığı konuşmada, “IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz” dedi. IMF’in corona yardımından faydalanmayan aynı zamanda Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) takas hattında da bulunmayan hükümetin nereden döviz bulacağı merak ediliyor.

Öte yandan Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantıları bugün başlıyor. Corona virüsü salgının yayılmasının önlenmesi çabaları çerevesinde tarihinde ilk kez sanal olarak gerçekleştirilecek toplantılar, IMF Baş Ekonomisti ve Araştırma Departmanı Müdürü Gina Gopinath’ın sunumunu yapacağı “Dünya Ekonomik Görünümü” raporunun açıklanması ile bugün başlıyor.

Ayrıca IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF İcra Kurulu’nun koronavirüs salgını ile mücadelelerinde yardım için 25 ülkeye borç rahatlatma sağlanmasını onayladığını bildirdi.

ÖZEL BANKALARIN TAKAS HACMİ AZALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçen hafta pazar gecesi Türk bankalarının yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerin hacmini tekrar kısıtlama kararı aldı. TL alım yönünde yapılan işlemlerin özkaynaklara oranı yüzde 1’e indirildi.

BDDK ayrıca Türk bankalarının döviz alım – TL satım yönündeki kontratların büyüklüğünün özkaynaklara olan oranı %10 seviyesinden, vadesine 7 gün kalanlar için yüzde 1’e, 30 gün kalanlar için yüzde 2’ye indirildi. Vadesine 1 yıl kalan işlemler için ise yüzde 10 sınırı korundu.

BDDK swap sınırlamaları ilk kez Ağustos 2018 kur krizini ardından uygulanmaya alınmıştı. TL’nin değer kaybetmesini önlemek adına yabancıların dövizle TL likiditesi sağlamasını engellenmişti. Düzenleme TL’nin konvertibilitesini azalttığından oldukça eleştirilmişti.

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre bankacılık sektörünün özkaynakları yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde. Böylece TL alım yönlü swap işlemlerinde limit 1 milyar doların altına, satımlarında ise 1 hafta için 1 milyar 30 gün için 2 milyar dolar, 1 yıl vade için ise 10 milyar doların altına inmesi gerekecek.