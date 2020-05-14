Dolar ne kadar oldu? (14.05.2020)

Hafta boyu aşağı yönlü seyreden Dolar/TL, bugün güne 7 seviyesinin altında başladı.

Günün en önemli verisi sanayi üretimi olacak. Foreks’in 12 banka/kurum ekonomisti ile yaptığı anket sonucuna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 2,3, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini ise yüzde 2,0 artış yönünde oluştu.

BM: DÜNYA EKONOMİSİ YÜZDE 3,2 KÜÇÜLECEK

Birleşmiş Milletler küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 oranında küçüleceğini, salgın hastalığın dünyaya 8 trilyon 500 milyar dolar kaybettireceğini öngördüklerini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, corona virüsü salgını kaynaklı uzun sürecek bir resesyon tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Powell, Kongre ve Beyaz Saray'a kalıcı ekonomik hasarın engellenmesi için adım atma çağrısı yaptı.