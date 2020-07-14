Dolar ne kadar oldu? (14.07.2020)

Dolar, ABD ve Çin arasındaki gerilimin yeniden artması ve artış gösteren corona virüsü vakalarının yatırımcı risk iştahını düşürmesiyle diğer para birimlerinin çoğu karşısında dar bir aralıkta değer kazandı.

Dış piyasalarda ise corona virüsü sonrası hızlı toparlanma öngörüleriyle sert yükselen küresel borsalardaki risk iştahı geçen hafta itibarıyla gücünü koruyamadı. Dış piyasalarda risk iştahının canlı kalıp kalmayacağı ve ABD bilançoları yakından izlenecek. Bu hafta başlayacak olan ABD bilanço dönemi, salgının zararının ve ekonomik iyileşmenin ne kadar olduğunun anlaşılması için bir gösterge olacak.

Yatırımcılar bu hafta Çin’in açıklayacağı ticaret verisinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak Çin’in ikinci çeyrek büyüme verisini takip edecekler.

Yatırımcılar geçen hafta düzenlenen TCMB yatırımcı toplantısında son dönemdeki rezerv kayıpları için TCMB’nin yorumlarını bekliyorlardı.

Ancak toplantıya katılan ve Reuters’a bilgi veren altı yatırımcıya göre, “rezervler yeterli” söylemi haricinde son dönemdeki adımlar hakkında yeni bir mesaj verilmedi.

Katılımcılar para politikasının önümüzdeki dönem seyrine dair de yeni bir mesaj alamadı. Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, mayıs sonu itibarıyla kamunun TCMB rezervlerinden yaptığı döviz arzı yaklaşık 55 milyar dolar seviyesinde.

Goldman Sachs, haziran da dahil edildiğine bu tutarın 60 milyar dolar olduğunu hesaplıyor. Geçtiğimiz yıl da 30-32 milyar doları bulan bu arzın rezervlerdeki negatif etkisinin yavaşlasa da devam ettiği hesaplanıyor. Öte yandan son dönemde bu trende kamu bankalarının açık pozisyonları da ekleniyor. (REUTERS)