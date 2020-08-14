Dolar ne kadar oldu? (14.08.2020)

Dolar/TL hafta başında 7,40’a ulaşarak tarihi rekorunu kırdıktan sonra Merkez Bankası’nın attığı sıkılaşma adımları ile dalgalı bir seyir izliyor. Rusya’nın ‘aşıyı bulduk’ açıklamasından sonra gram altının fiyatı 480 TL seviyelerinden 450 TL’ye kadar çekilmişti. Gram altın güne 460 TL civarında başladı.

Dolar/TL’nin son üç gündür yeni zirveleri test etmemesi TL cinsi diğer yatırım araçlarına da nispeten olumlu yansıdı. CDS (risk primi) 600 puandan 550 puanın altına kadar geriledi. BIST’te de fiyatlama nispeten olumlu oldu.

Türkiye’ye yönelik fiyatlamalarda iyimser seyir Merkez Bankası’nın geçmişte de bir çok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ile birlikte geldi.

MOODY’S’DEN KREDİ UYARISI

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s TL’nin dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu için olumsuz olduğunu açıkladı. Moody’s’in araştırma notuna göre TL’de son dönemde görülen zayıf seyir, corona virüsüyle ilgili aksamaları daha da kötüleştirecek ve dış finansmanın azalma riskini kuvvetlendirecek.

Nota göre haziran ayı itibarıyla, Türk bankalarının kredilerinin %35’i başta dolar ve euro olmak üzere yabancı para cinsinden. TL’nin değer kaybının devam etmesi, döviz geliri olmayan ve tedbir almayan (unhedged) şirketlerin geri ödeme kapasitesini azaltacak. Bunun sonucunda yüksek kredi kayıp karşılıkları, karlılığı zayıflatacak.

NAKİT DÖVİZ ÇEKİMİNE ÜCRET

Öte yandan döviz nakit çekiminin, TCMB tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibarıyla bu işlemi ücretlendirmeye başladı.

Bankacıların verdiği bilgiye göre bazı bankalar döviz çekimlerinde ücret alma işlemine hafta başında, bazıları dün başladı. Bankacılar sürecin sektör geneline yayılmasını beklediklerini henüz uygulamaya başlamayan bankaların da olduğunu ancak bunun yöntem belirlemek için olduğu görüşündeler.

