Dolar ne kadar oldu? (14.09.2020)

Kredi dereceledirme kuruluşu Moody’s yurt dışı finansman kaynaklı kırılganlıkların artması nedeniyle ödemeler dengesi krizi ile karşı karşıya kalma ihtimalinin yükselmesini gerekçe göstererek Türkiye’nin kredi notunu bir kademe indirdi. Dolar/TL geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42’ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı.

YUNANİSTAN VE AB GERİLİMİNDE KISMİ AZALMA

Türkiye’nin sismik arama gemisi Oruç Reis planlı bakım için Akdeniz’de Yunanistan’ın hak iddia ettiği kesimde yürüttüğü çalışmalara ara verip dün Antalya limanına dönerken, Yunanistan durumu iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için atılmış olumlu bir ilk adım olarak niteledi. Piyasalarda Yunanistan ve AB ile ilişkilerde olası bir gerilim ve yaptırım ihtimali zaman zaman satış baskısı olarak hissediliyor.

TCMB SIKILAŞTIRMAYI YENİDEN KUVVETLENDİRİYOR

Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarının ardından önceki hafta %10.15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yeniden artırmaya başladı. Ortalama fonlama maliyeti cuma %10.29 seviyesine yükseldi. Bu, geçen hafta başına göre yaklaşık 15 baz puanlık yeni sıkılaştırma anlamına geliyor.

SIKILAŞTIRMA NEDEN ÖNEMLİ? Bir bankanın Hazine işlemcisi, 'TCMB'nin sıkılaştırma adımlarını belirginleştiriyor olması lokal yatırımcının yeniden dövize altına hızlı bir yönelim ihtimalinin önüne geçeceği için önemli. Bankanın %11'lere doğru sıkılaştırmayı sürdürüreceğini, bu sıkılaştırmanın kredi ve mevduat faizlerine de yansıyacağını düşünüyoruz. Lokal döviz yöneliminin yanında sıkılaştırma adımları artış trendindeki cari açığa tüketim kanalından gelecek etkiyi zayıflatacaktır' dedi ve ekledi: 'Artan cari açık ve bunun kamu rezervlerinden finanse edilmeye devam edilmesi ise endişe kaynağı olmayı sürdürüyor. Moody's de benzer endişelere değiniyor. Moody's kararı piyasada yeni bir satış baskısı getirmeyecektir ancak testipleri önemli. Piyasa Moody's kararınındaki eleştirileri haklı görse de zamanlama ve notta Türkiye'nin geldiği seviyenin benzer ülkelerle karşılaştırılması konusunda hakkaniyet sorgulanıyor.'

Moody’s, cuma gecesi yayımladığı değerlendirmeye göre kredi notunu B1’den B2’ye yani yatırım yapılabilir kategorinin 5 kademe altına indirdi, görünümü de “negatif” olarak bıraktı. Moody’s bu yıl TL’nin değerini korumak için TCMB’nin attığı “başarısız girişimler” nedeniyle Türkiye’nin döviz rezervlerinin 20 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indiğini belirtti. Net ve brüt rezervler geriledikçe Türkiye’nin “ağır bir ödemeler dengesi krizi” ile karşı karşıya kalma ihtimalinin arttığı da belirtildi.

Piyasalarda TCMB’nin mevcut sıkılaştırma adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi, mevduat stopaj oranlarının aşağı yönlü güncellenmesi ve enerji keşfinin yukarı yönlü revize edilebileceğine yönelik beklentiler de TL cinsi yatırım araçlarını son dönemde destekleyen ya da destekleyebilecek beklentiler olarak öne çıkıyor.

CDS PRİMİ 550’NİN ALTINDA

Hazine bugün eylül ayı borçlanma programına 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı ile başlayacak. Eylül ayında toplam 25.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 7.3 milyar TL’si piyasadan 10 milyar TL'lik iç borçlanma öngörülüyor. Bu veriler geçmiş aylara kıyasla Hazine’nin borçlanmasını ciddi ölçüde azaltacağını gösteriyor.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini sürüyor. 5 yıllık CDS son haftalarda sınırlı yükseldikten sonra yeniden 500 baz puana doğru geriliyor. (REUTERS)