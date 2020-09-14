Dolar ne kadar oldu? (14.09.2020)

Kredi dereceledirme kuruluşu Moody’s yurt dışı finansman kaynaklı kırılganlıkların artması nedeniyle ödemeler dengesi krizi ile karşı karşıya kalma ihtimalinin yükselmesini gerekçe göstererek Türkiye’nin kredi notunu bir kademe indirdi. Dolar/TL geçen hafta 7.4970 seviyesine kadar yükseldikten sonra kalıcı olmasa da 7.42’ye kadar gerilemiş ancak haftayı zirveye yakın tamamlamıştı.
Türkiye’nin sismik arama gemisi Oruç Reis planlı bakım için Akdeniz’de Yunanistan’ın hak iddia ettiği kesimde yürüttüğü çalışmalara ara verip dün Antalya limanına dönerken, Yunanistan durumu iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için atılmış olumlu bir ilk adım olarak niteledi. Piyasalarda Yunanistan ve AB ile ilişkilerde olası bir gerilim ve yaptırım ihtimali zaman zaman satış baskısı olarak hissediliyor.
Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarının ardından önceki hafta %10.15 seviyesinde yatay seyreden ortalama fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yeniden artırmaya başladı. Ortalama fonlama maliyeti cuma %10.29 seviyesine yükseldi. Bu, geçen hafta başına göre yaklaşık 15 baz puanlık yeni sıkılaştırma anlamına geliyor.
Moody’s, cuma gecesi yayımladığı değerlendirmeye göre kredi notunu B1’den B2’ye yani yatırım yapılabilir kategorinin 5 kademe altına indirdi, görünümü de “negatif” olarak bıraktı. Moody’s bu yıl TL’nin değerini korumak için TCMB’nin attığı “başarısız girişimler” nedeniyle Türkiye’nin döviz rezervlerinin 20 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine indiğini belirtti. Net ve brüt rezervler geriledikçe Türkiye’nin “ağır bir ödemeler dengesi krizi” ile karşı karşıya kalma ihtimalinin arttığı da belirtildi.
Piyasalarda TCMB’nin mevcut sıkılaştırma adımlarını destekleyecek şekilde aktif rasyosunun gevşetilmesi, mevduat stopaj oranlarının aşağı yönlü güncellenmesi ve enerji keşfinin yukarı yönlü revize edilebileceğine yönelik beklentiler de TL cinsi yatırım araçlarını son dönemde destekleyen ya da destekleyebilecek beklentiler olarak öne çıkıyor.
Hazine bugün eylül ayı borçlanma programına 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı ile başlayacak. Eylül ayında toplam 25.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 7.3 milyar TL’si piyasadan 10 milyar TL'lik iç borçlanma öngörülüyor. Bu veriler geçmiş aylara kıyasla Hazine’nin borçlanmasını ciddi ölçüde azaltacağını gösteriyor.
Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini sürüyor. 5 yıllık CDS son haftalarda sınırlı yükseldikten sonra yeniden 500 baz puana doğru geriliyor. (REUTERS)