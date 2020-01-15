Dolar ne kadar oldu? (15.01.2020)

Dolar/TL güne 5,88 seviyesinden başladı, ABD-Çin ticaret anlaşmasının detayları izlenecek. Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü yüzde 0.98 değer kazancıyla 121.423,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazı ile ilgili imzaların atılmasının beklendiği yeni güne Dolar/TL 5,88 seviyesinden başladı.

Hazine dün 15 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ve yedi yıl vadeli değişken faizli tahvilin (FRN) yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhaleler yılın ilk ayları olması ve itfaların yüklü olması nedeniyle yakından izlendi.

Bir bankanın Hazine işlemcisi, “Piyasadan 8.4 milyar TL borçlanma yapıldı. Talep güçlü geldi. Bu ay piyasadan 10.7 milyar borçlanma öngörülüyordu. Hedeflerin %80’i ilk 2 ihaleden tamamlanmış oldu. Zaten değişim ihaleleri nedeniyle hedef 10 milyar TL düşürülmüştü” dedi ve ekledi:

“Bu ay 3 ihale ve bir kira sertifikası ihracı daha var. Önümüzdeki aylarda da itfa ve borçlanma oldukça yoğun bu nedenle talep varken Hazine’nin tahminlerinin oldukça üzerinde borçlanma ile Ocak ayını tamamlamasını, bunu önümüzdeki aylar için önden yüklemeli borçlanma yapmak adına gerçekleştirmesini bekleriz.”

TCMB’NİN PPK KARARI YANI SIRA YILIN İLK MESAJLARI BEKLENİYOR

Dün bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bence bu ortamda faiz inmez ise şaşırtıcı olur” demişti. Aynı bankacı, “PPK ve ardından enflasyon raporunda para politikasına 2020 için yön verecek mesajlar duyabiliriz” sözleriyle hem PPK hem de ay sonundaki yılın ilk enflasyon raporunun önemine dikkat çekmişlerdi.

Reuters’ın 21 kurumun katılımıyla yaptığı ankette TCMB’nin ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizine ilişkin tahminler 100 baz puan indirim ve faizlerin sabit tutulacağı yönünde iki grupta yoğunlaşıyor. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)