Dolar ne kadar oldu? (15.05.2020)

Dolar/TL güne 6,90 seviyelerinden başlarken, piyasalar gözü Ankara’nın döviz-TL takası (swap) için yabancı ülkelerle yaptığı görüşmelerde olmaya devam ediyor.

Euro/TL de güne 7,46 seviyelerinden başladı. Brent tipi petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Yetkililerin Reuters’a verdiği bilgiye göre, Ankara yeni swap hattı kurmak için Tokyo ve Londra ile görüşürken var olan swap imkanının hacmini artırmak için Çin ve Katar ile de temas halinde. Ancak görüşmelerin hangi aşamada olduğuna dair henüz bilgi yok.

Bugün 14.30’da Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı beklenti anketini açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı saat 11.00’de Nisan ayı bütçe dengesi verilerini, TÜİK de saat 10.00’da Nisan konut satışı istatistiklerini yayımlayacak.

TRUMP’TAN ÇİN ÇIKIŞI

Yurt dışında, ABD’nin Çin’e karşı giderek sertleşen tavrı dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü salgını sebebiyle Çin ile ilişkilerin daha da kötüleşebileceğinin sinyalini vererek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile şu anda görüşmek istemediğini açıkladı.

Trump, dünyanın ikinci en büyük ekonomisi ile ilişkilerin kesilmesi ihtimalini gündeme getirdi.