Dolar ne kadar oldu? (15.07.2020)

Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ederken; dünyada artan corona virüsü vakalarının küresel riskten kaçışı ne kadar etkileyeceği piyasalarda yakından takip ediliyor.

Türkiye’de 15 Temmuz nedeniyle piyasaların kapalı olduğu güne dolar/TL 6,86, euro/TL 7,82 seviyelerinden başladı.

Türkiye’de bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çin’i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı ve Hong Kong’a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD’de endeksler corona virüsü vakalarındaki artışa rağmen günü yükselişle tamamladı Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,13 artışla 26.642,59 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 1,34 artarak 3.197,36 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,94 artışla 10.488,58 puana yükseldi.

Dün Avrupa borsaları ve Borsa İstanbul ise günü düşüşle tamamladı.