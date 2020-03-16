Dolar ne kadar oldu? (16.03.2020)

Corona virüsü salgını tüm dünyayı sarsarken, küresel piyasalarda gözlenen paniği azaltmak için merkez bankalarının olağanüstü adımları devam ediyor. Dolar/TL, saat 07.12 itibarıyla 6,31 seviyelerinde hareket ediyor. Kur, gece saatlerinde 6,28-6,34 aralığında dalgalandı.

Euro/TL kuru da saat 07.12 itibarıyla 67,02 seviyesinde hareket ediyor.

Geçen hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 109 bin seviyesinden 95 bin seviyesine sert düşüş kaydetmişti.

FED FAİZİ SIFIRLADI

ABD Merkez Bankası’nın (FED), dün bir kez daha olağanüstü faiz indirimi kararı almış ve fonlama faizini 100 baz puan düşürerek 0-0,25 aralığına çekmişti. 700 milyar dolarlık parasal genişleme kararı veren banka, diğer merkez bankalarıyla swap (takas) kapısı da açtı.

ABD borsalarında vadeli endeksler düşüşle açılırken, FED kararının ardından paniğin azalmak yerine arttığı gözleniyor.

Çin dışındaki vaka sayısı Çin’deki vaka sayısını geçerken, hem salgın hem de küresel ekonomi açısından kritik bir haftaya giriliyor.