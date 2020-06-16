Dolar ne kadar oldu? (16.06.2020)

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının takip edileceği yeni güne Dolar/TL 6,80’in üstünde başladı.

Powell bugün Senato Bankacılık Komitesi’nde yarı yıl para politikası raporunun sunumunu yapacak. Powell’ın konuşmasının küresel ekonominin gidişatı hakkında önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 825 olduğunu açıkladı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), üst üste 36. toplantısında da faiz oranını yüzde 0,10 seviyesinde tuttu. BOJ ekonominin corona virüsü salgınından yavaş yavaş toparlanacağı görüşüne bağlı kaldı.

DEVLETTEN 1 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI

Bloomberg News’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, ABD ekonomisinin hayata dönmesini hızlandırma çabalarının parçası olarak yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğünde altyapı yatırımı planlıyor.

FED ŞİRKET TAHVİLİ ALMAYA BAŞLIYOR

Öte yandan Fed corona virüsü salgınının ardından ilan ettiği şirket tahvili alım programına bugün başlayacak. Fed, ABD şirket tahvillerinden geniş ve kapsamlı bir portföy oluşturacak.