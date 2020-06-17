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Dolar ne kadar oldu? (17.06.2020)

Piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dolar/TL bugün güne 6,80 seviyesinin üzerinde başladı.

Sozcu.com.tr
08:08 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (17.06.2020)

Dolar/TL güne 6,80 seviyesinin üstünde başladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 842'a yükseldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüştü. Görüşmede Libya, Doğu Akdeniz, corona virüs salgını ve Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması konusunun ele alındığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, “Pençe-Kaplan Operasyonu” ile Kuzey Irak’a kara harekatı başlattı.

Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsü salgınının yol açtığı küçük işletme iflasları ve daha yüksek işsizlikten kaynaklı olarak ekonominin ciddi uzun vadeli hasar ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi destek verdiği 14 corona virüsü aşısı çalışmasının sayısını 7’ye azaltmaya hazırlanıyor.

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Son güncelleme: 08:09 17.06.2020
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