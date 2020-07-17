Dolar ne kadar oldu? (17.07.2020)

Dolar/TL son bir aydır olduğu gibi bugüne de 6,85 civarında başladı. Kamunun döviz arzının da desteğiyle dolar/TL uzun süredir oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ediyor.

TL’deki yatay seyirde kamunun döviz arzı belirleyici konumda. Yatırımcılar geçen hafta düzenlenen TCMB yatırımcı toplantısında son dönemdeki rezerv kayıpları için TCMB’nin yorumlarını bekliyorlardı. Ancak toplantıya katılan ve Reuters’a bilgi veren altı yatırımcıya göre, “rezervler yeterli” söylemi haricinde son dönemdeki adımlar hakkında yeni bir mesaj verilmedi. Katılımcılar para politikasının önümüzdeki dönem seyrine dair de yeni bir mesaj alamadı.

Piyasalar son dönem ekonomi, para ve döviz politikaları açısından TCMB’nin önümüzdeki haftaki faiz kararını ve ay sonundaki enflasyon raporunu bekliyor.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Mayıs sonu itibarıyla kamunun TCMB rezervlerinden yaptığı döviz arzı yaklaşık 55 milyar dolar seviyesinde. Goldman Sachs Haziran da dahil edildiğine bu tutarın 60 milyar dolar olduğunu hesaplıyor. Öte yandan son dönemde bu trende kamu bankalarının açık pozisyonları da ekleniyor.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise salgınla birlikte 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 430 puana kadar düşmüştü. Belirgin düşüşün ardından genel olarak yükseliş yönlü seyir izleyen 5 yıllık CDS Cuma günü 500 puanı aşmıştı.

PİYASALAR DAHA FAZLA TEŞVİK BEKLİYOR

Asya borsaları ve ABD vadeli kontratları, hükümetlerin daha fazla harcama yapacağı umutlarının yeni corona virüsü vakaları ve ABD-Çin arasında artan tansiyona dair endişeleri bastırmasıyla toparlandı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.5 yükselerek bir önceki gün verdiği kayıpların dörtte birini toparladı. Japonya’nın Nikkei endeksi neredeyse yatay seyretti.

Washington’ın Çin Komünist Parti üyelerine ABD’ye seyahat yasağını değerlendirdiği haberlerinin ardından Çin lokomotif hisseleri Perşembe günü %4.8 geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını geri alarak %1.1 yükseldi.

Yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisi salgını kontrol altına almaya çabalarken, iş yerlerini destekleyen bazı programların haftalar içinde bitecek olmasıyla ABD’li politika yapıcılarının daha fazla canlandırma önlemi getirmesini umuyorlar.