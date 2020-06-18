Dolar ne kadar oldu? (18.06.2020)

Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi dünyada ve Türkiye’de piyasalarda baskı yaratmaya devam ediyor. Dolar/TL güne 6,84, Euro/TL 7,71 seviyelerinden başladı.

Dolar ve yen, corona virüsü vakalarında tekrar görülen artışla ilgili kaygıların her iki para birimine olan güvenli liman talebini arttırmasıyla hafif yükseliş gösterdi.

IG Securities döviz stratejisti Junichi Ishikawa, “ABD borsalarındaki hisse senetleri ve diğer riskli varlıklar için olan olumlu gidişat giderek azalıyor çünkü virüsün ikinci dalgasıyla ilgili konuşan insan sayısı artıyor. Bu da dolar ve yeni destekliyor çünkü her ikisi de güvenli liman olarak görülüyorlar” dedi.

BORSALARDA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Asya borsaları ve Wall Street borsası vadeli kontratları, ABD’nin bazı eyaletlerinde ve Çin’de tekrar artış gösteren virüs vakalarının hızlı ekonomik toparlanmayla ilgili umutların tükenmesine yol açmasıyla düşüş gösterdi.

S&P 500 vadeli kontratları %1.2 gerilerken, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise %1 düştü. Japonya’nın Nikkei endeksi ise %1.3 kayıp gösterdi.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities’in baş yatırım stratejisti Norihiro Fujito, “Salgını başarıyla bastırmış olan Çin’de ikinci dalganın görülmesi piyasalarda büyük bir şok yarattı. Ayrıca ABD’nin birçok eyaletindeki vakalarda da rekor artış görüyoruz. Tüm bunlar ekonomiyi tekrardan ne kadar fazla açarsanız, o kadar fazla enfeksiyona yol açtığınızı gösteriyor. İnsanlar Nisan-Haziran ayları arasındaki sıkıntılı durumdan sonra Temmuz-Eylül aylarında hızlı bir toparlanma olacağını düşünüyorlardı ancak bu öngörü şu anda belirsizleşiyor” dedi.

PETROL DÜŞTÜ, ALTIN YATAY

Petrol fiyatları, Çin ve ABD’de yeniden artış gösteren vakaların petrole olan talepteki toparlanmayı durduracağına yönelik kaygılardan dolayı %1 düşüş gösterdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.9 düşüş ile 40.34 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD hafif ham petrolü ise %1.4 düşüşle 37.44 dolar seviyesine geldi.

Altın fiyatları, yükselen dolar ve gerileme yaşayan küresel borsaların arasında kalarak yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,725.90 dolar seviyesinde yatay seviyede işlem görürken, ABD altın vadelileri ise 1,734.70 dolar seviyesinde neredeyse değişmeden kaldı. (REUTERS)