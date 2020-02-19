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Dolar ne kadar oldu? (19.02.2020)

Piyasalar bugün merkez bankalarının ne yapacağına odaklandı... Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz açıklayacağı güne dolar/TL 6.05 seviyesinin üstünde başladı. Akşam saatlerinde Amerikan Merkez Bankası da (Fed) faiz kararını duyuracak. Fed'in faizleri sabit bırakması beklenirken TCMB'nin bugün ne yapacağı merak ediliyor.

Sozcu.com.tr
07:44 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (19.02.2020)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı ve Fed tutanaklarının izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,06 seviyesinden başladı.

Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 8’i TCMB’nin faizde değişiklik yapmayacağını düşünürken, 8 ekonomist 50 baz puan, 3 ekonomist 25 baz puan, 2 ekonomist ise 75 baz puan indirim olacağı tahmininde bulundu. TCMB’nin kararı saat 14.00’de açıklanacak.

Reuters’ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı anketin medyanı 50 baz puanlık indirimle politika faizinin %10.75’e çekileceği yönünde oluştu.

Ankette 15 katılımcıdan faiz artışı bekleyen yok. Tahminler faizlerin sabit tutulacağı ila 75 baz puan indirim yapılacağı bandında yer alıyor. ABD Merkez Bankası(Fed), 28-29 Ocak FOMC toplantı tutanaklarını Türkiye saatiyle saat 21.30’da açıklayacak.


ABD’de ise faizler şu şekilde…

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Son güncelleme: 07:48 19.02.2020
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