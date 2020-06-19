Dolar ne kadar oldu? (19.06.2020)

Salgın nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen küresel ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik geçen hafta itibarıyla yerini salgında ikinci dalga endişelerine bırakırken; kaygıların artması, güvenli limana yönelimi artırarak dolar/TL’yi baskı altında bırakıyor.

Dolar/TL bu hafta 6.85 seviyesinde seyrediyor. Bankacılar bu seviyenin aşılması ve bunun kalıcı olması halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtiyorlardı. Piyasada 6.85’in üzerinde ise 6.88 seviyesi yakından izlenecek.

Asya borsaları ve Wall Street borsası vadeli kontratları, ABD’nin bazı eyaletlerinde ve Çin’de tekrar artış gösteren corona virüsü vakalarının hızlı ekonomik toparlanmayla ilgili umutların tükenmesine yol açmasıyla düşüş gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumartesi günü seçim mitingi yapmayı planladığı Oklahoma’nın da dahil olduğu birçok ABD eyaletinde corona virüsü yeni vaka sayılarında artış görüldü.

Çin’in başkenti Pekin’de corona virüsü salgınının ikinci dalgasının yayılmasını önlemek için birçok uçuş iptal edilirken, okullar kapatıldı ve bazı mahallelere giriş çıkışlar yasaklandı.

Dolar/TL’de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş sonrası kur genel olarak 6.8 etrafında dalgalanıyordu. Geçen hafta perşembe gününden itibaren ise dolar/TL’de yukarı baskı kuvvetlendi.

EKONOMİYİ YENİDEN DURDURMAK ŞU AN GÜNDEMDE DEĞİL

Reuters’ta yer alan bir habere göre; Türkiye’deki yetkililer salgın nedeniyle ekonominin yeniden kapatılmasına sıcak bakmıyorlar.

Alınacak tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda “seçici” olunacağını belirtiyorlar. Salgın kaynaklı olarak ekonomiyi yeniden durduracak sert tedbir almak için henüz çok erken olduğu görüşündeler.

Türkiye’de Mart ortasında başlayan corona virüsü salgınında önlemlerin etkisiyle 800’lü seviyelere kadar gerileyen günlük yeni vaka sayısı, önlemlerin gevşetildiği 1 Haziran’dan sonra tekrar artış trendine girdi. Yeni vaka sayısı 1,500’ün üzerine çıkması ardından bu seviyelerde seyrediyor.