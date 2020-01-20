Dolar ne kadar oldu? (20.01.2020)

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 75 bp indirmesi ve ölçülü indirimlere devam sinyali vermesinin ardından gerilediği bir ayın en düşük seviyelerinden sınırlı yükseldi.

Bankacılar yükselişte Fitch’in TCMB faiz kararı sonrası bankanın kredibilitesine yönelik eleştirisi ve olası bir ABD yaptırımına ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte oluştuğunu söylüyor.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD’den bir yaptırım söylemi uzun süredir gelmiyordu. Bu biraz piyasayı baskıladı. Fitch yorumları ise aslında piyasanın bildiği riskleri tekrarlıyor. Yine de bu iki gelişme ile birlikte bugün TL’de bir miktar değer kaybı görüyoruz. Benzer ülkelerden daha fazla bir kayıp var ancak nominal olarak bu kayıp da sınırlı” ifadesini kullandı. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)