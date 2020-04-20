Dolar ne kadar oldu? (20.04.2020)

Tüm dünyayı etkisi alına alan corona virüsünün olumsuz etkileri ülke ekonomilerinde hissedilmeye devam ediyor. Salgın kaynaklı endişelerin artması ile döviz kurları 2018 yazında yaşanan kriz seviyesine yakın seyrediyor. Dolar/TL 6.90’ı aşarken, euro/TL de 7.50’nin üzerinde.

FAİZ KARARI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Yeni haftada piyasanın takip edeceği en önemli veri Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Mart ayında yaptığı 100 baz puanlık indirim ile iki yıl sonra politika faizini tekrar tek haneye düşüren Merkez Bankası’nın, bu hafta da faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Ekonomik faaliyetin geçtiğimiz ay içerisinde sert yavaşlamasına neden olan corona virüsü pandemisinin etkilerini azaltmayı hedefleyen Merkez Bankası'nın Nisan ayında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor.

Reuters'ın 18 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 50 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler politika faizinin sabit tutulması ile 100 baz puan indirilmesi arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ise yer almıyor.

Merkez kararını çarşamba günü 14.00’da açıklayacak.

BDDK KREDİ VERMEYE ZORLUYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) corona virüsü salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeye giderken, düzenleme bankaları kredi vermeye yöneltiyor.

Karara göre Mayıs ayından itibaren bankalar haftalık bazda aktif rasyolarını hesaplayacak ve aktif rasyosu hesaplamasında banka bazında belirli oranlarda mevduat büyüklüğü, toplam kredi hacmi, menkul kıymet portföyü ve Merkez Bankası ile yapılan kur takası ile kıyaslanacak.

GLOBAL PİYASALAR

Asya borsaları bu hafta açıklanacak şirket bilançoları ve ekonomik verilerin corona virüs nedeniyle devreye alınan tecrit uygulamalarının yarattığı tahribatı ortaya koyacağı beklentileriyle temkinli seyrederken, ABD ham petrolü arz fazlası nedeniyle 20 yılın dip seviyesine geriledi.

Japonya, Mart ayında ihracatının bir önceki yıla göre yaklaşık %12 düştüğünü ve ABD’ye yapılan sevkiyatların %16’nın üzerinde gerilediğini düştüğünü açıkladı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda beş haftadır kaydettiği kazanımlara ara vererek %0.2 geriledi.

Japonya’nın Nikkei endeksi %0.9 gerilerken, Çin büyük ölçüde beklendiği gibi gösterge faiz oranını düşürse de Şanghay lokomotif hisseler ise %2.4 geriledi.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.2 geriledi. Vadeli kontratlar geçen hafta bazı ABD eyaletlerinin yakında ekonomilerini yeniden açmaya başlayacağı umutlarıyla yükselmişti.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin Demokratlarla küçük işletmelere yönelik bir destek paketi üzerinde anlaşmaya “yakın” olduklarını söyledi.