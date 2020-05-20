Dolar ne kadar oldu? (20.05.2020)

Ekonomik faaliyetin sert yavaşlamasına neden olan corona virüsü pandemisinin etkilerini azaltmayı hedefleyen ve geçtiğimiz ay yılsonu enflasyon beklentisini aşağı çeken Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini yüzde 8.25 civarına çekmesi bekleniyor.

Reuters’ın 15 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 50 baz puan indirim yönünde oluşurken, indirim tahminleri 25 ila 100 baz puan arasında değişiyor. Tahminler arasında faiz artışı ya da faizlerin sabit bırakılacağı görüşü yer almıyor.



Piyasalar dün Habertürk’te yer alan Türkiye’nin Japonya ve İngiltere ile swap anlaşması yapmaya çok yakın olduğu haberi ile çalkalandı. Hazine ve Maliye Bakanı haberi yalanlasa da kurda hatırı sayılır bir gerileme yaşandı.

“BELİRSİZLİKLE DALGALANAN BİR KUR VAR”

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç da piyasalarda bir süredir İngiltere ve Japonya ile swap anlaşmasının dillendirildiğini belirterek, “Sabah basında yer alan bir haberle kur aşağı geriledi. Öte yandan bir haber ajansının da henüz netleşen bir süreç olmadığına dair bir haberi var. Bu haberle birlikte de tekrar yükseldi. Perşembe günü daha net bir şeyler söylenebilir. Belirsizlikle aşağı ve yuları dalgalanan bir kur var. Hacim de çok yüksek değil. Onu da söylemek lazım.” açıklamasında bulundu.