Dolar ne kadar oldu? (20.07.2020)

Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bantta seyir izlemeye devam ederken; dünyada corona virüsü salgınında ikinci dalga endişeleri izleniyor.

Dolar/TL 5. haftadır üst üste 6,85 seviyesinde işlem görürken bu hafta gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında olacak. Merkez, 23 Temmuz Perşembe günü politika faizi kararını açıklayacak. Üst üste dokuz toplantı faizleri indiren Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal geçen toplantıda politika faizine dokunmayarak faizleri yüzde 8,25 seviyesinde bırakmıştı.



Yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisi salgını kontrol altına almaya çabalarken, işyerlerini destekleyen bazı programların haftalar içinde bitecek olmasıyla ABD’li politika yapıcılarının daha fazla canlandırma önlemi getirmesini umuyorlar.

MERKEZ PİYASADAN 9,2 MİLYAR DOLAR ÇEKTİ

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) cumartesi günü yaptığı duyuruda bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 300 baz puan yükselterek piyasadan 9.2 milyar dolar karşılığı likidite çekti.

AVRUPA KURTARMA PAKETİNDE ANLAŞAMIYOR

AB liderlerinin corona virüsü salgınında tahrip olan ekonomileri ayağa kaldırmak için yardım paketini ele aldıkları görüşmeler çıkmaza girdi.

Reuters’ta yer alan habere göre; Liderler bu sabah ise uzlaşıya yaklaştıklarının sinyalini verdi.

Üç gündür devam eden zirveden henüz bir sonuç çıkmazken rekor sayılabilecek uzunluktaki zirvenin başkanı Charles Michel, dün gece liderlere “imkansızı başarmak için” son bir girişimde daha bulunmaları çağrısında bulundu.

Bugün sabah saatlerinde açıklamada bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Michel’in karşılıklı tavizler içeren yeni bir taslak teklif üzerinde çalıştığını ve teklifin ekonomik reformlar hakkındaki bölümünden memnun olduğunu söyledi.

Liderlerin Avrupa’yı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra girdiği en büyük resesyondan kurtaracak yardım fonu ve bu fondan yararlanacak ülkelere nasıl denetimler getirileceği üzerinde anlaşması zor gözüküyor.