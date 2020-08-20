Dolar ne kadar oldu? (20.08.2020)

Erdoğan’ın Cuma günü Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi paylaşacağını açıklamasının ardından piyasada yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjdenin verilebileceği beklentisi ile önce enerji hisseleri tavan oldu.

BIST 100 dün günü yüzde 3 civarı kazançla tamamlarken dolar/TL’de dün 12 Ağustos’tan beri ilk kez 7.2160’a kadar geriledi.

Türkiye’nin Akdeniz’deki hak ve hukukunu korumaya yönelik adımlarının enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hayati öneme sahip olduğunu belirteren Erdoğan dün şöyle dedi:

“Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz… Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.”

Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı müjdeyle ilgili üst düzey bir yetkili, “Karadeniz’de iki noktada önemli hidrokarbon keşfi yapıldı. Bunlardan Tuna 1 kuyusundaki keşif oldukça iyi” dedi.

‘AKDENİZ’DEN DE İYİ SONUÇLAR GELİYOR’

Öte yandan iki kaynak, Akdeniz dahil hidrokarbon araması yapan üç geminin çalışmalarından da umut verici sonuçlar geldiğini de vurguladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye 2019 yılında 41.2 milyar dolar enerji ithalatı gerçekleştirdi. Enerji, Türkiye’nin dış ticaretinde açık ara en çok açık verilen kalem oldu.

Dolar/TL’de yeni ve ani yükselişleri engelleyen bir diğer önemli sebep ise TCMB’nin sıkılaştırma adımları olmaya devam ediyor.(REUTERS)