Dolar ne kadar oldu? (21.04.2020)

Yukarı yönlü hareketine devam eden Dolar/TL, 6,90 seviyesinin üzerinde güne başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yarın açıklanacak. Foreks anketinde tahmin faizin 50 baz puan indirileceği yönünde oluştu. Ankete katılan 20 ekonomistten 4’ü faizde değişiklik beklemezken, 16 ekonomist farklı oranlarda indirim beklentisi dile getirdiler.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 123 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 140 olduğunu açıkladı. 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Almanya'da birçok eyalette corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler gevşetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel,

“Yaptığımız gevşetmenin neticelerini iki hafta sonra göreceğiz'' dedi.



PETROL İNANILMAZ BİR FİYATI GÖRDÜ

ABD'de corona virüsü salgını yüzünden enerjiye talebin azalmasıyla fiyatı gittikçe düşen petrol tarihte ilk kez Pazartesi günü ilk kez negatif fiyattan işlem gördü. Dün NYMEX’de Batı Teksas petrolünü varil fiyatı -37,63 dolar/varil seviyesini gördü. Bu sabah ise fiyat düne göre 38,99 dolar artışla 1,36 dolar/varil seviyesine kadar çıktı.

“PETROL DEPOLAYACAK BİR TANKER BİLE KALMADI”

Sozcu.com.tr'ye konuşan eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, Batı Teksas petrolünde eksi fiyatların görülmesinin ABD'de stokların tamamen dolması ve petrol depolayacak bir tanker bile kalmamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Arz fazlası olduğunu ve depoların dolduğunu, üretilen her yeni varil petrolün bir sorun haline geldiğini belirten Aktürk, ABD dışında birçok ülkede de depoların dolduğunu, ülkelerin petrol depolayacak yer aradığını söyledi.

Nijerya'daki üreticilerin Türkiye'de bile depolayacak yer aradığını belirten Aktürk, söz konusu eksi fiyatın bir ay sonrası için vadeli piyasada olduğunu, üste para vermek gibi bir durum olmadığını, ters vadeli işlemle pozisyonun kapatıldığını dile getirdi.

“STOKLAR AĞZINA KADAR DOLU”

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan piyasa oyuncularının ABD petrolünün fiziki teslimat tarihinde yarın vadesi dolan kontratları satmaya başladığını o yüzden eksi fiyat hareketleri görüldüğünü söylüyor.

Erkan, “Alıcılar zararlarını azaltmak için ellerindeki kontratları hızla satmaya başladı. Haziran vadesi oldukça önemli. Şu an Haziran için fiyatlar varil başına 20 dolar civarında fakat petrol talebi oldukça düşük ve hâlâ üretim yapılıyor ve stoklar ağzına kadar dolu” diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMESİ BEKLENMİYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan enerji piyasası uzmanları ABD vadeli petrol işlemlerindeki hareketlerin doğrudan Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeyeceğini belirtiliyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları CIF MED Genova/Lavera benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim izlenerek belirleniyor.