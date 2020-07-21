Dolar ne kadar oldu? (21.07.2020)

Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ederken; dış piyasalarda dünyada artan corona virüsü vakalarının ekonomilere yansımaları izleniyor.

Bankacılara göre haftanın kalanında piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Cuma günü yıllık derecelendirme takvimine yönelik olası not güncellemesi izlenecek.

Avrupa Birliği liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini desteklemek için 750 milyar euroluk (860 milyar dolar) ortak tahvil arzını öngören teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı.

KUR HAREKETSİZ

Dolar/TL yaklaşık bir aydır 6.85 etrafında oldukça dar bantta neredeyse hareketsiz bir seyir izliyor. TL’deki yatay seyirde kamunun döviz arzı belirleyici konumda.

Reuters’ta geçen hafta yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere, TL’nin istikrarlı ve rekabetçi bir seyir izlemesi Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının temel hedeflerinden biri haline gelirken, Merkez Bankası rezervlerinden yapılan döviz satışlarına son dönemde kamu bankalarının kendi bilançolarından yaptıkları satışlar da eklendi.

Kamu bankalarının geçen yıl Aralık ortasında neredeyse sıfır olan net döviz açık pozisyonları 10 Temmuz itibarıyla 9.7 milyar dolara yükseldi. TCMB ile birlikte bakıldığında Türkiye’nin 2019 başından bu yana piyasalara müdahaleyi de içeren toplam döviz arzı da 100 milyar doları çoktan aşmış durumda.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Artan döviz arzının ardından TCMB bu hafta sonu bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadelerde 300 baz puan yükselterek piyasadan 9.2 milyar dolar karşılığı likidite çekileceğini açıkladı. TCMB ilgili kararı “normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla” aldığını belirtti.

Piyasalar son dönem ekonomi, para ve döviz politikaları açısından TCMB’nin bu haftaki faiz kararını ve ay sonundaki enflasyon raporunu bekliyor. Reuters anketine göre TCMB’nin faizleri sabit tutması bekleniyor. (REUTERS)