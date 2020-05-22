Dolar ne kadar oldu? (22.05.2020)

Bayram tatili öncesi haftanın son işlem gününe dolar/TL 6,80 seviyesinin altında başladı.

Piyasalarda haftanın en önemli olayı kuşkusuz Katar ile swap (döviz takası) hattının 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarılması oldu. Türkiye böylece Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini Katar Riyali ile bir miktar artırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu döviz takası anlaşmalarını başka anlaşmaların da izleyebileceğini söyledi. Bunun üzerinde basında İngiltere ve Japonya ismi öne çıktı. Financial Times’a konuşan İngiliz yetkililer böyle bir anlaşmanın muhtemel olmadığını söylerken Japon yetkililer ise üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

9 KEZ FAİZ İNDİRDİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası dün son bir yıl içindeki 9’uncu faiz indirimini gerçekleştirdi. Politika faizi 50 baz puan daha indirilerek 8,25 seviyesine indi.

Dünya corona virüsü tedbirlerini gevşetiyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ekonominin Haziran ayının ilk iki haftası içinde yeniden açılabileceğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed’in şu ana kadarki eylemlerinin finansal şartları gevşeterek ABD ekonomisi için zaman satın alınmasına yardım ettiğini ancak koronavirüs salgınının ve bununla ilişkili daralmanın sürmesi halinde bunu tehdit altına girebileceğini belirtti.