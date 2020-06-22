Dolar ne kadar oldu? (22.06.2020)

Salgın nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen küresel ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik son dönemde küresel borsalarda sert yükselişe neden olmuş ancak geçen hafta itibarıyla bu yükseliş yerini endişelere bırakmıştı.

Dolar/TL bu haftaya 6,85 seviyesinin üstünde başladı. Bankacılar bu seviyenin aşılması ve bunun kalıcı olması halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtiyorlardı. Piyasada 6.85’in üzerinde ise 6,88 seviyesi yakından izliyor.

Dolar, geçen hafta corona virüsü vakalarında yeniden artışın hızlı ekonomik toparlanmaya olan güveni zedelemesi ve yatırımcıları rezerv para birimi olan dolara yönlendirmesiyle bir ayın en iyi haftalık performansını kaydetti.

Bu eğilim TL’nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimlerine de satış baskısı olarak yansıyor.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcının Türkiye’den piyasa değişiminden arındırılmış DİBS (Devlet İçi Borçlanma Senedi) ve hisse senedi çıkışları, yıl başından beri 12 Haziran’a kadar 11 milyar dolara ulaşmış durumda. 12 Haziran ile biten haftada sınırlı bir hisse senedi girişi görülse de DİBS çıkışları 720 milyon dolar ile oldukça kuvvetli gerçekleşti.

TÜRKİYE EKONOMİYİ YENİDEN DURDURMAYI ŞU AN DEĞERLENDİRMİYOR

Reuters’ta geçen hafta yer alan bir Türkiye’deki yetkililer salgın nedeniyle ekonominin yeniden kapatılmasına sıcak bakmıyorlar.

Bazı sağlık tedbirlerinin yeniden ilk Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirten yetkililer, alınacak tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda “seçici” olunacağını belirtiyorlar. Salgın kaynaklı olarak ekonomiyi yeniden durduracak sert tedbir almak için henüz çok erken olduğu görüşündeler.