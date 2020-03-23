Dolar ne kadar oldu? (23.03.2020)

Piyasalar corona virüsü salgını ve bu salgının etkilere karşı alınan önlemlerin etkilerini izliyor. Dolar/TL güne 6,56 seviyesinden başlarken, euro/TL 7,04’ten açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünden bugün 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek “Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik” dedi. THY 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini 27 Mart’ta durduruyor. Onur Air da uçuşlarını durdurmuştu.

Dünya genelinde corona virüsü vakası sayısı dün itibariyle 336 bine ulaştı. Bu virüsün yol açtığı hastalıklardan yaşamlarını yitirenlerin sayısı ile 14 bin 641’e yükseldi. Çin’de 39 yeni corona virüsü vakası tespit edildi, tamamı yurt dışından dönen kişiler.

KÜRESEL RESESYON ENDİŞELERİ

Morgan Stanley’den bir analist, “COVID-19 salgınının daha da kötüleşmesi küresel ekonomiye ciddi zarar veriyor” uyarısı yaptı ve “Küresel büyümenin küresel finansal krizdeki düşük seviyelere ve ABD büyümesinin 2020’de 74 yılın en düşük seviyesine düşmesini bekliyoruz” dedi. Dolar küresel hisse senedi piyasalarındaki yeni düşüşler ve kötüleşen corona virüs krizi nedeniyle likidite sıkışıklığı endişelerinin nakde yönelimi hızlandırmasıyla, başlıca para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar sterlin karşısında 1985’ten beri en yüksek seviyesine çıktı. Dolar euro karşısında yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dolardaki küresel değer kazancı benzer şekilde gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satış baskısı getiriyor. Benzer şekilde her iki yönlü dalgalı seyreden BIST 100 endeksi Cuma gününü %0.7 kayıpla günü tamamlarken bankacılık endeksi %1.1 düştü. Bugün iç piyasada TÜİK Mart ayı tüketici güven endeksi, Turizm Bakanlığı Şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısı, Hazine’nin 2 yıl vadeli gösterge tahvili yeniden ihracı takip edilecek. Tahvil bono piyasasında ise getirilerde yukarı yön sürüyor.

G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dönem başkanı Suudi Arabistan’ın çağrısı ile bugün telekonferans aracılığı ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecekler.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, küresel ekonominin corona virüsünden oldukça vahim etkileneceği, ancak pandeminin yayılma döneminin uzun sürecek olması ve istihdam oranlarının yüksekliği sayesinde ilk şoku savuşturacağı öngörüsünde bulundu

JAPONYA’DA HAFİF TOPARLANMA SİNYALİ

Öte yandan Asya piyasalarına bakıldığında Japon Nikkei endeksinin Japon Merkez Bankası’nın destek adımlarının da etkisiyle yüzde 2.2 yükseldiği görüldü. S&P 500 vadeli işlemlerdeki kaybı yüzde 5’i buldu. Vadeli işlemlerde EUROSTOXX 50’deki kayıp yüzde 5.9’a ulaştı.