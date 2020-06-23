Dolar ne kadar oldu? (23.06.2020)

Dolar/TL geçen hafta 6.8610 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 6.85 etrafında dar bantta seyretti. Aynı seyre devam eden dolar/TL’de 6.88 seviyesi bankacılar tarafından izleniyor.

Dolar yatırımcıların dünya genelinde corona virüsünde ikinci dalga endişeleri karşısında güvenli liman varlıkları tercih etmesiyle geçen hafta kaydettiği ılımlı kazanımları korudu.

Dolar/TL’de Mayıs ayı başındaki 7.2690 seviyesindeki tarihi zirvesinden başlayan düşüş sonrası kur genel olarak 6.7-6.8 bandında yatay bir seyir izliyordu. Sonrasında ise yukarı baskı kuvvetlenmişti.

İç piyasada bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı yakından takip edilecek.

Reuters’ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 25 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler faizlerin sabit bırakılması ile 50 baz puan indirim arasında değişiyor.

Ankete katılan 16 kurumdan 14’ü faiz indirimi bekliyor. 2 kurum ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen 14 kurumdan sekizi 25 baz puan, 6’sı ise 50 baz puan indirim öngörüyor.

Piyasalarda iç siyasi gündem ile Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler de izleniyor.