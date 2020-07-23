Dolar ne kadar oldu? (23.07.2020)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararının takip edileceği yeni güne Dolar/TL alışıldığı üzere 6,85 civarında başladı.

Foreks anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizde değişiklik olmayacağı yönünde görüş belirtti. TCMB faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 545'e yükseldiğini açıkladı.

Brezilya’da günlük yeni corona virüsü vakası sayısı ABD’yi geride bıraktı. Brezilya’da son 24 saatte 67 bin 860 yeni vaka tespit edildi ve bin 284 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ve BioNTech ile corona virüsü salgını ile mücadele konusunda tarihi bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. ABD söz konusu şirketin ortak aşı çalışmasından 100 milyon doz alacak ve karşılığında 1,9 milyar dolar ödeyecek.