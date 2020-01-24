Dolar ne kadar oldu? (24.01.2020)

Dolar/TL haftanın son gününe 5,93 seviyesinden başladı.

Dolar/TL’de geçen Cuma günü başlayan satış baskısı önceki gün Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azaldı.

TCMB’nin yarattığı iyimserliğe rağmen yatırımcıların Çin’de ve hatta diğer ülkelerde yeni korona virüsünün yayılması konusunda endişelerle küresel piyasalar baskı altında.

TL’deki son günlerdeki satış baskısına rağmen bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal önceki gün Davos’ta canlı yayında yaptığı açıklamalarda, geçen yıl 1,200 baz puanlık önden yüklemeli, bu ay 75 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki adımların “ölçülü” olabileceğini, enflasyonda ise tek haneli seviyelerin yıl ortasından itibaren görüleceğini söyledi. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)