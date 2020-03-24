Dolar ne kadar oldu? (24.03.2020)

Dolar/TL dün gün içinde Eylül 2018’den beri ilk kez 6,60’ı gördükten sonra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sınırsız parasal genişleme kararının desteğiyle bir miktar geriledi.

Dolar/TL yeni güne 6,52 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,04 seviyesinden açıldı.

Corona virüsü salgınının küresel dolar talebini artırması, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve gelişmekte olan ülkelerden yüklü sıcak para çıkışlarıyla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde son haftalarda sert değer kaybı gözleniyor.

TL’de yılbaşından beri dolar karşısındaki kayıp yüzde 10 ile diğer birçok ülke para birimindeki kayıptan daha sınırlı kaldı. Ruble, peso, real ve rand aynı dönemde dolar karşısında yüzde 20’nin üzerinde kayıp yaşadı.

FED’DEN PİYASALARA DESTEK

Dün piyasalardaki satışı sınırlayan Fed oldu. Fed ekonomiye koronavirüsün olumsuz etkilerini telafi etmek amacıyla para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağını, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağını açıkladı.

Fed bu hafta her gün 75 milyar dolar hazine tahvili ve 50 milyar dolar konut kredisine dayalı tahvil alacağını açıkladı. Fed işverenlere, tüketici ve şirketlere 300 milyar dolar kredi kullandırmanın yanı sıra büyük şirketler için de kaynak sağlayacak.

Fed’in kararlarına rağmen ABD’de Dow Jones ve S&P 500 yüzde 3’er değer kaybıyla günü kapattı.

Borsa İstanbul’da BIST-100 endeksinde sene başından bu yana görülen değer kaybı Cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 25’i buldu. Aynı dönemde bankacılık endeksindeki kayıp ise yüzde 29 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), salgın nedeniyle finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine bankaların sermaye yeterlilik oranı ve net döviz pozisyonu hesaplamasında kolaylık sağladı. (REUTERS)

ABD'de bulunan John Hopkins University'nin verilerine göre; Türkiye'deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.