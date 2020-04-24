Dolar ne kadar oldu? (24.04.2020)

Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken dolar/TL 7 sınırında işlem görmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 115 kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi, küçük işletmelere ve hastanelere destek amacıyla hazırlanan 484 milyar dolarlık yardım paketini kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yolu ile internet üzerinden gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısı sonrasında açıklamalar yaparken, corona virüsü salgınına karşı Avrupa Birliği'nin 500 milyar Euro destek vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermek için ülkeye göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Çin Merkez Bankası, son birkaç haftadır ekonomiyi desteklemek için yaptığı faiz indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Banka, hedefli orta vadeli kredi kolaylığı (TMLF) faiz oranını 1 yıl vade için 20 baz puan düşürerek yüzde 3,15’ten yüzde 2,95’e çekti.

PETROL DÜŞÜK SEVİYELERDE

Talep olmadığı için fiyatı çakılan brent petrol 22 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta içinde ABD’de mayıs ayı vadeli petrol kontratları eksi seviyeleri görmüştü.

ABD borsaları ise dün dalgalı bir seyir izledi. Dow Jones yüzde 0,17 yükselirken, S&P 500 yüzde 0,05 Nadsaq yüzde 0,63 değer kaybetti.