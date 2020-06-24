Dolar ne kadar oldu? (24.06.2020)

Dolar/TL geçen hafta 6.8610 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 6.85 etrafında dar bantta seyretti. Avrupa’da beklentilerin üzerinde açıklanan veriler yatırımcıların riskli para birimlerine olan iştahını destekledi.

Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı da yakından takip ediliyor. Reuters’ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 25 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler faizlerin sabit bırakılması ile 50 baz puan indirim arasında değişiyor.

Ankete katılan 16 kurumdan 14’ü faiz indirimi bekliyor. 2 kurum ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen 14 kurumdan sekizi 25 baz puan, 6’sı ise 50 baz puan indirim öngörüyor.

ASYA PİYASALARI

Corona virüsü vaka sayıları yeni zirveleri görmeye hazırlansa da, Asya borsaları yatırımcıların küresel ekonominin yeniden açılması konusunda iyimser kalmasıyla dört ayın zirvesine yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.39 artışla mart başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü ancak hacimler düşük kaldı.

Japonya’nın Nikkei endeksi %0.1 yükselirken, Çin lokomotif hisseler endeksi ise %0.3 arttı. Global piyasalarda temkinlilik sürerken, S&P 500 endeksinin vadeli kontratları %0.1, EUROSTOXX 50 vadeli kontratları ise %0.7 geriledi.

ABD piyasaları dün artıda kapandı. Dow Jones endeksi dün %0.5, S&P 500 endeksi %0.43 ve Nasdaq %0.74 yükseldi.