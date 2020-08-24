Dolar ne kadar oldu? (24.08.2020)

TL fonlama maliyeti TCMB’nin likidite adımlarıyla artmaya devam ederken, dolar/TL haftaya 7.35’te yatay başladı.

Piyasalarda bugün yurt içinde Temmuz ayı turist verileri ve Hazine’nin dört yıl vadeli sabit faizli ve yedi yıl vadeli değişken faizli tahvilleri yeniden ihracı izlenecek.

Yurt dışında ise Perşembe günü yapılacak olan Fed yıllık sempozyumu izlenecek. Fed Başkanı Jerome Powell para politikası hakkında bir konuşma yapacak.

Geçen hafta politika faizini değiştirmeyerek kısa vadeli faizleri sabit tutan Merkez Bankası (TCMB) likidite adımlarıyla ortalama fonlama maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor.

TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da %7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini Cuma itibarıyla %9.52’ye yükseltti. Bu veriler 200 baz puanın üzerinde bir sıkılaştırma anlamına geliyor.

17.7 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK GERİ ÇEKİLDİ

TCMB ayrıca geçen hafta reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para (YP) zorunlu karşılık oranlarını da artırdı. TCMB böylece salgın döneminde finans sistemine sağladığı 17.7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditeyi geri çekmiş oldu.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair tahminlerini paylaşacağı bu haftaki Jackson Hole toplantıları öncesinde dolar başlıca para birimleri karşısında yatay seyretti.

Dolar endeksi Cuma gününden beri belirgin değişim göstermeyerek 93.218 seviyesine gelirken iki yılı aşkın en düşük seviyesini gördü.

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BORSA DOĞALGAZ İLE YÜKSELDİ DOĞALGAZ İLE DÜŞTÜ

Doğalgaz keşfi beklentileriyle geçen hafta iki gün sert yükseliş kaydeden BIST-100 endeksi Cuma günü %1.5 düşüşle 1,109.88 puandan kapandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cuma günü Karadeniz’de 320 milyar metreküp, yani yıllık ihtiyacını 7-8 yıl karşılayacak miktarda doğalgaz keşfettiğini ve 2023 yılına kadar gazı kullanılır hale getirmeyi hedeflediğini söyledi. Gaz, ekonomik maliyetler ile çıkarılabilmesi halinde Türkiye’nin ithal enerji faturasını azaltabilir.

İki günde %15 prim yaparak en sert yükselen hisselerden Tüpraş %9.9 kayıpla 82.9 liradan, %21 yükselen Petkim yine %9.9 kayıpla 4.19 liradan kapandı.

Reuters’da geçen hafta yer alan haberde iki Türk kaynak bulunan doğalgazın tahminen 800 milyar metreküp olduğu belirtilmiş, ancak üretim için 2-3 milyar dolar yatırım ve 7-10 yıl süre gerekebileceğini ifade etmişlerdi. (REUTERS)