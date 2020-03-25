Dolar ne kadar oldu? (25.03.2020)

Corona virüsü salgını sırasındaki haber akışıyla küresel piyasalarda sert hareketler görülmeye devam ediyor. Hükümetler ve merkez bankalarının açıkladığı ekonomik önlem paketleri, dün piyasalarda kısmi toparlanma getirdi.

Önceki gün 6,60 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 6,45 seviyelerinde hareket ediyor. Euro/TL de 6,97 seviyelerinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sınırsız parasal genişleme yoluyla kamu ve özel sektörü destekleyeceğini açıklaması ve ABD Kongresi’nde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler’in 2 trilyon dolarlık ek ekonomik teşvik paketi üzerinde anlaşması, hem ABD’de hem de dünya genelinde piyasalara olumlu yansıdı.

Borsa İstanbul’da BIST-100 endeksi dün yüzde 6’lık yükselişle 89 bin puanın üzerine çıkarken, ABD’de Dow Jones endeksi 1933 yılından bu yana en sert yükselişini kaydetti.

15 Mart 1933’teki yüzde 15,34’lük yükseliş sonrası Dow Jones tarihinin en sert yükselişi yüzde 11,37’lik oranla dün kaydedildi.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 9,38, Nasdaq endeksi yüzde 8,12 yükseldi.

Franklin Templeton’ın hisse senetleri müdürü Stephen Dover, “ABD hisse senetleri devasa mali teşvik paketine ve siyasi durumun bira daha açıklığa kavuşmasına tepki veriyor” dedi.

Türkiye’de de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik ekonomik paket sonrasında bakanlıklar ek paketler açıklamaya devam ediyor.

Bankalar kredi ödemelerinde ötelemeye giderken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergiler için beyanname ve ödeme sürelerini erteledi.

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