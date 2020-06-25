Dolar ne kadar oldu? (25.06.2020)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) faiz kararı ve ABD GSYH rakamlarının izleneceği yeni güne Dolar/TL güne 6,85 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,70 seviyesinden açıldı.

TCMB Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştirileceği toplantıya ilişkin Foreks anketinden çıkan beklenti, 25 baz puanlık indirim kararı ile haftalık repo faizinin yüzde %8,00 seviyesine çekileceği yönünde oluştu. TCMB’nin kararı saat 14.00’te açıklanacak.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD’de ekonomik toparlanmanın zaman alacağını belirtti ve GSYH’nin koronavirüs krizi öncesi seviyelere

2022’den önce dönmesini beklemediğini söyledi.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Thomas Philipson bu ay sonunda görevinden ayrılıyor. Philipson bu görevi 2017’den bu yana sürdürüyordu.

Kanada, corona virüsü salgınının yol açtığı ekonomik daralma ve buna verilen olağanüstü mali yanıt nedeniyle AAA kredi notunu kaybeden ilk ülke oldu. Fitch, Kanada’nın kredi notunu AAA’dan AA+ seviyesine indirdi.

Fox Business’ın haberine göre, ABD ekonomisinin koronvairüs krizinden başarılı şekilde çıklasına yardın için yeni bir paket hazırlanıyor ve bu yeni yardım paketinin büyüklüğü 1 trilyon dolar olacak. (FOREKS)