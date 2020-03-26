Dolar ne kadar oldu? (26.03.2020)

Hükümetler ve merkez bankaları tarafından açıklanan dev teşvik paketleri piyasaları bir miktar sakinleştirdi.

ABD’de Senato, corona virüsü salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkılması için eyaletlere, yerel yönetimlere, hastanelere, şirketlere ve ailelere destek verilmesini öngören 2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketine onay verdi. Alman Federal Meclisi, corona virüsünün ekonomideki etkisini en aza indirmek için 750 milyar euroluk harcama paketini onayladı.

KOCA: SON 24 SAATTE 15 HASTAMIZ HAYATA VEDA ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433” dedi. Çin’de dün tespit edilen yeni corona virüsü vakası sayısı 67 oldu. Yeni vakaların tamamı yurt dışından dönmüş kişiler.

Fitch Ratings, Türkiye’nin ülke kredi profili için corona virüsü salgınının oluşturduğu risklerin esas olarak global finansal şartlarda bir kötüleşmeden geldiğini, bununla birlikte bankaların kredi profilleri için artan risklerle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

ERDOĞAN BUGÜN G20’YE KATILACAK

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, yeni tür corona virüsü salgınıyla daha iyi mücadele edilebilmesi amacıyla, hükümetlere dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerini askıya alma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla korona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.