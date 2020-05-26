Dolar ne kadar oldu? (26.05.2020)

Ramazan Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL’de düşüş gözlendi. Kur 6.80 seviyesinde başladığı günde 6.70 seviyelerine kadar çekildi.

Dolar kuru bayram tatilinin başladığı cuma günü 6.81 TL seviyesinde bulunuyordu.

ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsviçre frankı ve İsveç kronundan oluşan sepet karşısındaki değerini ölçen dolar endeksinin yüzde 0,8’i aşan oranda değer kaybı, TL gibi gelişen ülke para birimlerinin yükselişinde etkili oldu.

GÖZLER YİNE SWAP GÖRÜŞMELERİNDE OLACAK

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi yavaşlamaya neden olurken, kısa dönemli döviz ihtiyaçlarını karşılamak için Ankara'nın yabancı ülkelerle swap) anlaşması arayışları devam ediyor.

Bayram öncesindeki haftada 20 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir açıklama yaparak, Katar Merkez Bankası ile arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu. TCMB, söz konusu anlaşmanın tutarının 5 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'nden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiğini belirtmişti.