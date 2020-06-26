Dolar ne kadar oldu? (26.06.2020)

Merkez Bankasının (TCMB) faiz değiştirmeme yönünde kararı sonrası kısa süreli düşüşün ardından yeniden 6,85 seviyesine gelen Dolar/TL, bugün de aynı seviyede yatay seyirle açıldı. Euro/TL güne 7,69 seviyesinden başladı.

TCMB Para Politikası Kurulu’nun dünkü kararlarını değerlendiren JPMorgan, Banka’nın politika faizini yüzde 8,25 seviyesinde tutarak “şahin bir sürpriz” yaptığını belirtti.

Bugün Türkiye’de açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı.



FED’DEN BANKALARA TEMETTÜ VE HİSSE GERİ ALIM YASAĞI



ABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 pandemisinin etkilerine yönelik senaryoların ışığında düzenlediği stres testlerinin ardından bankalardan temettü ödemelerini ve hisse geri alımlarını en azından dördüncü çeyreğe kadar durdurmalarını istedi.

Bu durum, Fed’in hisse senedi piyasalarında fiyatlanan çok hızlı toparlanma öngörüsünü paylaşmadığının göstergesi olarak yorumlandı.

Çin’de 13, Güney Kore’de 39 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. ABD’de vaka sayısı salgının başladığı günden bu yana görülen en büyük artışı yaşadı. Almanya’da ise 477 yeni vaka tespit edildi.

İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, koronavirüs salgınında potansiyel bir ikinci dalganın insanları yeniden evlerine kapanmaya zorlamasından ve bunun yeni bir ekonomik daralmaya yol açmasından endişe ettiğini söyledi.

G20’nin borç rahatlatma programına şu ana kadar 41 ülke başvuruda bulundu.

ABD’de artan corona virüsü vakaları ekonominin yeniden canlanacağı umuduna gölge düşürürken, dolar güvenli liman olma cazibesini korumaya devam ediyor. Dolar endeksi 97.360 seviyesiyle bu haftaki kayıplarının büyük bir kısmını telafi etti.

Doları destekleyen bir diğer faktör ise ay sonu olması itibariyle şirketlerin döviz talebi oldu. Bu sayede dolar, küresel hisse senedi piyasalarında görülen yüksek risk iştahına rağmen pozisyonunu koruyabildi.

PETROL VE ALTINDA YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları ABD’nin bazı eyaletlerinde yaşanan corona virüsü vaka sayısındaki artışa ve ABD petrol üretiminin canlanma emarelerine rağmen küresel petrol talebinin toparlanacağına yönelik iyimser hava nedeniyle yükseldi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.1 artarak 41.52 dolar seviyesine yükseldi. ABD hafif ham petrolü de yüzde 1.1 yükselerek 39.14 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın küresel corona virüsü vakalarındaki artış ve endişeli yatırımcıların güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle bugün yükselişini sürdürerek art arda üçüncü haftalık kazancını kaydetmeye doğru ilerliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,763.48 dolar seviyesine yükseldi. (FOREKS-REUTERS)