Dolar ne kadar oldu? (26.08.2020)

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları dışında piyasalarda Doğu Akdeniz gerginliği de merakla takip ediliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ziyareti öncesi uğradığı Atina’da, iki ülke arasında deniz egemenlik sahalarında hidrokarbon aramaları kaynaklı gerginlik için diyalog çağrısında bulunmuştu.

Maas dün akşam saatlerinde Türkiye’ye gelirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında, “Yunanistan’ın samimi olmadığını Mısır ile yaptığı anlaşmada gördük. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın” dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz için de “Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız” ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas da Doğu Akdeniz ile ilgili “Tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB’yi değil NATO’yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli” diye konuştu.

Merkez Bankası önceki gün piyasaya yüzde 11,25 (Geç Likidite Penceresi) gibi görece yüksek bir faizden para verirken dün GLP’den fonlama yapılmadı.

Bütün bu gelişmeler ve ekonomideki yapısal sorunların etkisiyle dolar/TL dün 7,4169’a çıkarak tarihi rekorunu kırdı.

Yurt dışında ise Perşembe günü yapılacak olan Fed yıllık sempozyumu bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell para politikası hakkında bir konuşma yapacak.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ABD-Çin ticaret görüşmelerinde taraflar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin başarı olarak yorumlanmasının ardından dolar endeksi gerilerken, risk iştahı arttı. Dolar endeksi %0.1 düşüşle 93.180 seviyesinde seyrederken, euro dolar karşısında tekrar 1.18 seviyesini aştı.