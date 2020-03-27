Dolar ne kadar oldu? (27.03.2020)

Corona virüsü salgını ve merkez bankaları ile hükümetlerin salgına karşı aldıkları önlemler piyasalar tarafından takip edilmeye devam ediyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sıfırlaması, sınırsız varlık alımı yapacağını ilan etmesi, kredi mekanizmasını zor durumdaki şirketler için de canlı tutacağını açıklaması ve ABD’de Senato’nun 2 trilyon dolarlık teşvik paketini kabul etmesi, piyasalar tarafından olumlu algılandı.

23 Mart’ta kapanışta 84 bin seviyelerine kadar gerileyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günü 91 bin seviyelerinden kapattı. Endekste günlük kazanç yüzde 2’yi aştı.

Haftanın ilk günü 6,60’ı test eden dolar/TL de bu sabah itibarıyla 6,39 seviyelerinde hareket ediyor.

Euro/TL de güne 7,07 seviyelerinden başladı.

ABD’DE FED VE SENATO POZİTİF ETKİLEDİ

ABD’de de hisse senedi piyasalarında sert yükseliş sürüyor. Dow Jones endeksi dün de yüzde 6,38 değer kazandı. S&P’de kazanç yüzde 6,24 oldu. Son bir aylık duruma bakıldığında, Dow Jones yüzde 12,48, S&P 500 yüzde 11,71 ekside.

ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 3,3 milyonla rekor kırarken, ülkede ayrıca corona virüsü vaka sayısı Çin’i aştı. Bu haberlere rağmen, açıklanan güçlü parasal ve mali önlemler borsalarda son günde yükseliş getirmiş durumda.