Dolar ne kadar oldu? (27.05.2020)

Uzun bayram tatili sonrası haftanın ilk iş gününe dolar/TL 6,80 seviyesinin altında başladı.

Fitch Ratings “Global Ekonomik Görünüm” raporunda 2020 yılı için gayri safi yurt içi hasıla daralma tahminini Nisan ayında öngördüğü yüzde 3,9’da yüzde 4,6 seviyesine yükseltti. Kurum, Türkiye ekonomisi için 2020 yılı GSYH daralma tahminini yüzde 2,0’den yüzde 3,0’e çekti

Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oranı binde 2’den yüzde 1’e çıkarıldı.

Uluslararası takas ve saklama kuruluşu Clearstream, Türk Lirası cinsinden takas işlemlerine yeniden başlayacağını duyurdu.

Çin’de sanayi şirketlerinin karları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 478,1 milyar yuan oldu. Karlar, Mart ayında ise yüzde 34,9 azalmıştı. New York Borsası’nda seans salonu 2 ay aradan sonra açıldı.

GÖZLER YİNE SWAP GÖRÜŞMELERİNDE OLACAK

Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi yavaşlamaya neden olurken, kısa dönemli döviz ihtiyaçlarını karşılamak için Ankara'nın yabancı ülkelerle swap (döviz takası) anlaşması arayışları devam ediyor.

Bayram öncesindeki haftada 20 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir açıklama yaparak, Katar Merkez Bankası ile arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu. TCMB, söz konusu anlaşmanın tutarının 5 milyar ABD doları karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'nden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiğini belirtmişti.

Swap’ın ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki 80 saniyelik bilgilendirme videosunu izleyebilirsiniz.