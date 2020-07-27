Dolar ne kadar oldu? Euro 8 TL’nin üzerinde… (27.07.2020)

Piyasalarda Covid-19 salgınında yaşanan yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan artış ikinci dalga endişelerini güçlendirirken bir çok ülke tekrar karantina uygulamalarına başladı.

Dolar/TL yaklaşık bir aylık zaman zarfında 6.85 TL seviyesinde sabit duruyor. Euro kuru ise yükselişini sürdürerek bugün 8 TL’nin üzerine çıktı.

S&P TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU DEĞİŞTİRMEDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Türkiye’nin B+ olan kredi notunu teyit etti, görünümü “durağan” olarak belirledi.

Cuma gecesi yapılan değerlendirmede TL’deki oynaklık ve COVID-19 nedeniyle ekonomik faaliyetteki aksamaya rağman gayrı safi yurt içi hasılada (GSYH) bu yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiği belirtildi.

Türkiye GSYH’sinin bu yılın tamamında COVID-19 salgını nedeniyle %3.3 daralacağını tahmin eden S&P açıklamasında, “Uzun süreli yüksek kredi büyümesi ve cari açığın tahminimizden daha fazla artması gibi makro ekonomik dengesizlikler, COVID-19 salgınının yarattığı etkinin beklenenden güçlü olması veya kurdaki oynaklığın genel hükümet borcunu tahminlerimizin ötesine taşıması gibi sebeplerle Türkiye’nin görece güçlü kamu maliyesinin bozulması kredi notunun düşürülmesine yol açabilir.

Türkiye’nin ekonomik büyümesi orta vadede tahminlerimizden daha yüksek seviyede gerçekleşir ve bu büyüme sürdürülebilir olursa, ve bu esnada dış dengesizlikler azalır ve kamu borç seviyesi artmazsa, hükümet, bankacılık sistemini güçlendirecek, TCMB’nin rezervlerini ve para politikasının etkinliğini artıracak itibarlı ve şeffaf bir yapısal makro ekonomik reform programı başlatırsa kredi notu yükseltilebilir.” ifadelerine yer verdi.