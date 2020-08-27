Dolar ne kadar oldu? (27.08.2020)

Dolar/TL dün yeni tarihi zirveye yükselmesinin ardından JP Morgan’ın döviz stratejisi raporunda “dolar sat TL al” tavsiyesi sonrasında 7.3400 seviyesine kadar gerilemişti.

Piyasalarda tüm dikkatlerin Jackson Hole’da olacağı yeni güne dolar/TL 7,36 seviyesinden başlarken, euro/TL 8,72’den işlem görüyor.

JP Morgan’ın notunda teknik analize dayalı “dolar sat TL al” tavsiyesi ve “Strateji: 7.3975’ten bir birim sattık, hedefler 6.7800 ve 5.5000, stop 7.6500’da” ifadesi yer almıştı.

GÖZLER ABD MERKEZ BANKASI’NIN SEMPOZYUMU’NDA

Tüm dünyada gözler, ABD ekonomisi, küresel ekonomi ve doların geleceği açısından kritik mesajlar verilecek olan Jackson Hole Sempozyumu’nda olacak.

Kansas City Fed, “Önümüzdeki On Yılda Gezinme: Para Politikası için Çıkarımlar” başlıklı 44. Yıllık Ekonomi Politikası Sempozyumu’na (Jackson Hole Sempozyumu) ev sahipliği yapacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’un açılış konuşmasını yapacak. Powell’ın konuşmasında Fed’in para politikasına yaklaşımını gözden geçirme çabalarını değerlendireceği belirtildi.

Ayrıca Fed Başkanı’nın konuşmasında “ortalama enflasyon hedeflemesi” ifadesini kullanıp kullanmayacağı piyasa tarafından izlenecek.

PİYASANIN TAKİP ETTİĞİ DİĞER BAŞLIKLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 20 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 183'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, vatandaşlarının ziyaret etmesini istemediği illerin sayısını 13'ten 2'ye düşürdü.

İran Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEA) iki nükleer tesisinde incelemelerde bulunması için izin verildiğini duyurdu.

Meksika Körfezi'nde etkili olan ve ABD'nin Texas ile Louisiana eyaletini vurması beklenen Laura kasırgası, kategori 4 seviyesine yükseldi.

TÜİK bugün saat 10.00’da 2019 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini yayımlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini bugün saat 14.00’da paylaşacak. (FOREKS-REUTERS)