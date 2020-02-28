Dolar ne kadar oldu? (28.02.2020)

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib’in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı. İdlib’den gelen haberlere doların tepkisi de sert oldu. Kur 6.20’nin üzerine çıkarken yeni güne de 6.22 seviyesinde başladı.

Corona virüs endişeleriyle global güvenli liman yönelimi belirginleşirken ABD tahvilleri ve altın sert değer kazançları yaşıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarının yanı sıra TL’nin aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri de belirgin bir satış baskısı altında.

Corona virüsün ortaya çıktığı ülke sayısının artması endişeleri tetiklemiş durumda. Öte yandan Petrol fiyatları 72 dolardan 52 doların da altına indi. Bu düşüşte dünyanın en büyük ekonomilerinin ekonomik aktivitelerinin dolayısıyla petrol talebinin azalacağı beklentisi etkili.

Bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, doların son dönemde güçlü seyri ile Libya ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler dolar/TL’yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar, kamunun döviz arzı ise TL’deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

TÜİK BÜYÜME VERİSİNİ AÇIKLAYACAK

Foreks anketinde ekonomistlerin 2019 yılının 4.çeyreği için GSYH medyan tahmini %5,0, 2019 yılı için %0,6 şeklinde oluştu. TÜİK verileri saat 10.00’da açıklayacak.

(REUTERS-FOREKS)